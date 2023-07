VIDÉO - "Une journée difficile" : les pompiers luttent toujours contre plusieurs incendies autour d'Athènes

Chaque heure qui passe, les panaches de fumée deviennent de plus en plus impressionnants. Ce mardi matin, l'incendie démarrait à l'est d'Athènes. Il s'étend sur dix kilomètres de large et laisse derrière lui des paysages calcinés. Une "journée difficile", selon le porte-parole des sapeurs-pompiers.