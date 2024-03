"On lâche prise face à la peur" : Arthur Guérin-Boëri, l'apnéiste qui dompte les eaux glacées

Arthur Guérin-Boëri est un champion d'apnée sous glace, avec six records du monde à son actif dans cette spécialité. Il cherche l'exploit, mais surtout à tester ses propres limites. Un sportif de l'extrême que l'une de nos équipes du 20H de TF1 a pu suivre le temps d'un entrainement.

C'est une plongée au fin fond de lui-même. Une plongée au-delà du supportable dans les eaux bleues glacées d'un lac finlandais, dont la beauté ne dit jamais le danger. D'ordinaire, Arthur Guérin-Boëri nage en piscine municipale. Alors, pourquoi quitter le confort des eaux tempérées ? Pour deux raisons : d'abord, une certaine lassitude des records réalisés dans le chlore, mais aussi une attirance presque scientifique pour le froid.

Vous dire que c'est facile, vu la température de l'eau, ce serait mentir. Chez sa tante, en plein hiver, il habitue son corps aux températures les plus froides. "À partir de 15, 16°C, tout le monde commence à dire 'ok, c'est vraiment froid'. En dessous de 10°C, vraiment, on commence à subir. Et après, à chaque degré enlevé, on sent une différence", explique l'apnéiste.

Mais avant d'affronter les froids polaires, le canal de l'Ourcq dans l'Est parisien fait l'affaire. C'est interdit, la baignade n'est pas toujours propre et n'est pas surveillée. Arthur a dû prendre plus de dix kilos pour s'y entraîner. "On doit prendre du gras quand on se met dans l'eau froide régulièrement, ça, c'était une vraie transformation physique", explique le nageur.

Les caméras de Morgan Le Faucheur, réalisateur du long-métrage "Sunny Boy", ont suivi deux ans durant la transformation d'Arthur. Avec un seul objectif : pouvoir témoigner de ses exploits. Quand, par exemple, après une plongée trop longue dans les Alpes, Arthur Guérin-Boëri est pris en charge par les secours. Risque cardiaque, hypothermie... Ce n'est plus seulement du sport. L'enjeu, c'est sa vie. Malgré une grosse frayeur, il est bien retourné de la Finlande au Canada, sous des lacs gelés, en prenant garde d'abord à sa sécurité. "La dernière étape avant de partir, c'est vraiment choisir d'accepter le risque. On lâche prise face à la peur qui subsiste, tout bascule et finalement, on peut partir", analyse Arthur Guérin-Boëri.

De ses doutes sont nés des records d'apnée jusqu'à trois minutes sous glace. Ils ont aussi donné vie à un film haletant intitulé "Sunny Boy", en français "le garçon ensoleillé", ou encore "le garçon lumineux". Sous la surface de l'eau, l'impossible devient merveilleux.