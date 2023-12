Filmée au large de la Californie, une orque enseigne la chasse à son petit en faisant virevolter en l'air un dauphin

Une scène pour le moins inhabituelle a été filmée ces derniers jours au large de San Diego, en Californie. Des touristes partis en excursion ont observé un groupe d'orques depuis leurs embarcations. On voit notamment une mère percuter violemment un dauphin sous le regard de son petit pour lui apprendre à chasser.

Au large de San Diego, dans les eaux de Californie, de nombreux groupes embarquent avec des guides pour tenter d'apercevoir les baleines au cours de leur période de migration. Ces derniers jours, c'est toutefois un groupe d'orques qui a retenu l'attention des passagers. Des médias locaux américains rapportent que six de ces imposants mammifères ont été observés et filmés, au cours d'une étonnante scène de chasse et d'apprentissage pour les plus jeunes.

Un dauphin utilisé pour l'entraînement d'un jeune orque

Souvent décrits comme de "superprédateurs", les orques sont de redoutables chasseurs, habitués à traquer leurs proies en meute. Dans les eaux californiennes, c'est un spectacle particulièrement rare qui a été capturé en images puisque l'on observe un dauphin percuté violemment par une orque à plusieurs reprises, se trouvant projeté hors de l'eau. Le tout sous les yeux d'un petit, qui observe avec attention.

"Les orques attrapent le dauphin, mais le relâchent une fois maîtrisé, étant donné qu'il n'est plus aussi rapide. C'est là qu'elles accompagnent un petit afin qu'il tente de l'attraper lui-même", a raconté Domenic Biagini, le cinéaste animalier qui a filmé les images. "Se trouver face à un tel niveau de communication et de compréhension, c'était comme regarder une famille", a-t-il ajouté.

Au total, cette scène de chasse aurait duré environ 30 minutes. Bien plus qu'il n'en faut généralement aux orques pour venir à bout de leurs proies. Si ce ballet aquatique s'est prolongé, c'est parce que les prédateurs étaient avant tout dans une démarche de transmission, afin de parfaire l'apprentissage des plus jeunes.

Redoutables et très bien organisées, les orques sont connues pour utiliser leur grande taille et leur vitesse dans leurs stratégies de chasse, a expliqué dans les médias américains la biologiste marine Alisa Schulman-Janiger. Cette spécialiste souligne qu'il est assez courant que les orques cherchent à ralentir leurs proies, de manière à montrer aux petits les techniques de chasse. Ces dernières années, des documentaristes animaliers nous ont fait découvrir des scènes semblables, parfois même bien plus proche des côtes. Une mère a par exemple été filmée en train d'attaquer des orques sur une plage en s'échouant volontairement. Le tout sous les yeux des plus jeunes restés prudemment dans l'eau. Une technique de chasse risquée que les orques peuvent mettre plusieurs années à perfectionner.