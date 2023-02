VIDÉO - Fin de la vaisselle jetable : ces fast-foods qui ne jouent pas le jeu

Mais pour l'association environnementale Zero Waste France, qui estime que plus de la moitié des enseignes ne respectent pas la règle, ces prétextes ne sont pas recevables, car les délais étaient suffisants selon elle. "On entend qu'il y a un contexte d'inflation et un contexte de crise énergétique, après nous ce qu'on leur répond, c'est que ça fait plus de deux ans qu'ils auraient dû préparer cette transition et qu'elle est absolument nécessaire", assure sa directrice Juliette Franquet.

"Une campagne de contrôles débutera sur le terrain début mars" et "des sanctions pourront être engagées à l’encontre des chaînes de restauration qui ne seront pas conformes à la loi et qui n’auront pas mis en place de plan d’action pour y remédier", menace le gouvernement. Chaque restaurant qui ne respecterait pas la loi risque 7.500 euros d'amende par jour.