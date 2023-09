VIDÉO - Fin des poubelles individuelles : "Ça devient compliqué"

Voilà quelques semaines que Béatrice doit marcher une centaine de mètres pour trier et jeter ses ordures ménagères. Les poubelles individuelles, c’est fini. "Je triais mieux mes déchets avant. Je faisais plus attention : il y avait les cartons, les bouteilles à côté, les ordures ménagères. On n'a plus de poubelles pour les déchets du jardin, ça devient compliqué : on est obligés de prendre sa voiture pour aller les porter à la déchetterie", regrette cette habitante de Croix (Nord), estimant qu'il n'y a "rien d'écologique" dans cette démarche.

Dans certaines rues, les points de collecte débordent. Les incivilités sont récurrentes. Certains riverains laissent leurs sacs-poubelle au sol.