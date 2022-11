VIDÉO - Fini le plastique, cette start-up a conçu des emballages comestibles à base d'algues

Comment éviter d'emballer boissons et aliments dans du plastique et réduire ainsi la pollution des sols et des océans ? La start-up Notpla, basée à Londres et cofondée par un Français, a apporté sa réponse. Elle s'est lancée depuis 2014 dans le développement d'emballages aux algues. Ils sont entièrement biodégradables et peuvent même être, pour certains, comestibles.

Les boissons sont enveloppées dans des capsules souples, grosses comme des berlingots, qui peuvent être ingérées à la suite du liquide. Les coureurs du marathon de Londres les ont par exemple utilisées en 2019.

La société emballe d'autres produits comme l'huile d'olive, mais dans un type de capsule non-comestible. Actuellement, Notpla développe de nouveaux contenants, comme le papier, les supports rigides ou le film flexible.