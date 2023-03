Nucléaire : la fissure détectée à la centrale EDF de Penly doit-elle nous inquiéter ?

La fissure se révèle bel et bien profonde et le risque de fuite pourrait altérer le fonctionnement du réacteur. Faut-il s'en inquiéter ? "En l'occurrence, une fuite resterait dans le bâtiment du réacteur, un bâtiment en béton. Donc, il n'y a pas d'impact sur les populations alentour. Il y a des systèmes de sûreté pour amener le réacteur dans un état sûr et refroidir le cœur du réacteur", indique Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.