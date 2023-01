NOTRE PLANÈTE - Crise de l'énergie : un four solaire industriel "visionnaire" installé dans le Lot-et-Garonne

Le four solaire est installé sur le parking de son hangar de transformation. 200 mètres de carrés de miroirs solaires y sont installés, disposés en longues lamelles d'un mètre de large. Reprenant le concept de la lentille de Fresnel, "vieux comme le monde", elles réfléchissent la lumière du soleil - tournant grâce à un tout petit moteur pour suivre ses rayons - sur un conduit captant l'air extérieur. Chauffé jusqu'à 250 degrés, celui-ci alimente deux fours séchant ou pasteurisant bananes, pommes, pruneaux, fraises et figues, qui fonctionnent habituellement au gaz. Le week-end ou la nuit, quand la PME ferme ses portes, un autre tuyau achemine l'air chauffé dans un conteneur hermétique, rempli de graviers de la Garonne qui permettent de stocker la chaleur, jusqu'à quatre jours, avant de la renvoyer vers les fours.

Un système "mid-tech" pour son inventeur, Didier Martin. Cet ingénieur des Mines, fondateur de l'entreprise IdHelio à Albi, dans le Tarn, s'est inspiré en partie du four solaire d'Odeillo, créé en 1969 pour des recherches scientifiques dans les Pyrénées-Orientales, et l'un des plus grands du monde. En visant des entreprises spécialisées dans le séchage - aliments, bois, matériaux de construction, déchets - "sur le bassin méditerranéen" ensoleillé, l'inventeur espère vendre "une dizaine" de ces systèmes par an dans le pays, pour un marché de 100-150 millions d'euros. Un essor qui pourrait s'accélérer avec la flambée des prix de l'énergie : Didier Marin assure recevoir aujourd'hui au moins deux demandes de devis chaque jour.