VIDÉO - Flassans-sur-Issole : la rivière totalement asséchée, les habitants inquiets du manque d'eau

Sous les vieux ponts de pierres du village de Flassans-sur-Issole (Var), L'Issole ne coule plus. Depuis un an, la rivière est à sec, conséquence directe de la sécheresse qui touche le département. Un manque d'eau qui inquiète les habitants. "C'est dommage de la voir comme ça. Ça fait peur même parce que l'eau, c'est la vie", s'inquiète un habitant. "On ne peut pas laver les voitures, on ne peut pas arroser", confient d'autres passants. Face au manque de précipitations cet automne et cet hiver, des mesures pour économiser l'eau ont été prises dans tout le département.