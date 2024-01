À quel point les photos de nos smartphones polluent-elles la planète ?

On photographie désormais le moindre événement pour en garder une trace. Des souvenirs qui ont pourtant un important coût environnemental : le numérique est un secteur particulièrement polluant et émetteur de CO2.

C'est devenu un réflexe pour des millions de personnes : photographier le moindre événement de leur vie. Des clichés d'autant plus faciles à prendre avec le développement du numérique et des téléphones portables, qui permettent de capturer des photos en rafales sans se soucier de la réussite ou non du cliché. Mais ces habitudes ont un coût environnemental important pour la planète. De la fabrication de l'appareil qui a servi à immortaliser le feu d'artifice du Nouvel An à la publication de la photo sur les réseaux sociaux et son stockage dans le cloud, l'empreinte de nos souvenirs est bien plus importante qu'on ne le pense.

La délicate question de la fabrication

Une pollution qui débute bien avant le cliché, dès la fabrication de l'appareil qui va servir à capturer la meilleure photo possible. Dans un rapport sur l'impact des smartphones sur la planète, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), pointe que "les principaux impacts environnementaux des smartphones sont l’épuisement des ressources, les atteintes à la biodiversité dues aux rejets toxiques dans l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre". Des impacts produits, pour les trois quarts, au moment de la fabrication de l'appareil. Par exemple, selon les chiffres de l'Ademe, la confection d'un téléphone dont l'écran est inférieur à 5,5 pouces représente 29,24 tonnes d'émissions d'équivalent CO2, soit l'équivalent de quatre repas à base de viande ou de la confection de 5 t-shirts en coton.

Ademe

Une fabrication particulièrement coûteuse en raison de l'utilisation de métaux rares dans le processus. Des métaux dont l'extraction a un coût humain et environnemental élevé et dont la disponibilité à l'avenir est de plus en plus critique. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'Énergie (AIE) sur le sujet, publié en juillet 2023, ces matières pourraient venir à manquer dès 2040, alors que la demande a explosé. À titre d'exemple, entre 2017 et 2022, la demande de lithium a ainsi triplé, celle de cobalt a progressé de 70% et celle de nickel de 40%.

D'où ce constat de Marie Meilhat, consultante numérique responsable, dans le sujet du 13H de TF1 en tête de cet article : "Le nombre de photos qu'on prend n'est pas le principal problème dans l'empreinte du numérique, même si c'est non négligeable. Le principal problème, c'est la fabrication des équipements et le fait qu'on en a trop". Un constat partagé par Bela Loto, responsable de la Maison de l'information responsable (MIR). "Si on est capable de faire une photo, on a déjà fait un premier pas vers l'impact environnemental en ayant acheté et fait fabriquer l'appareil, que ce soit un smartphone ou un appareil photo dédié. L'idée, c'est que l'appareil est déjà, en lui-même, environnementalement impactant", détaille la spécialiste.

Le stockage : l'empreinte cachée

Mais l'empreinte environnementale de vos photos ne s'arrête pas une fois le cliché pris. Son stockage ou son partage sur les réseaux sociaux a également un coût. Car le réseau internet n'est pas "immatériel", il est composé d'une multitude d'équipements informatiques, comme des ordinateurs, des câbles ou des antennes qui permettent de stocker et de transférer les données. "Toutes ces technologies numériques doivent être fabriquées et alimentées, générant un coût écologique important", prévient l'ONG Greenpeace sur son site. "Imaginons que l'on stocke ou partage quelques gigas de photos par personne. On est plus de quatre milliards d'internautes, voire plus dans le monde. C'est donc quelques gigas multipliés par quatre milliards à chaque fois que l'on stocke ou partage des clichés", détaille de son côté Bela Loto, qui alerte sur un risque "d'embouteillage sur la bande passante".

Un stockage qui a également un impact énergétique, puisqu'il faut alimenter les appareils servant à faire tourner les datas centers où se trouvent les photos. "Il y a un effet rebond dans le fait de faire des photos, de les stocker, parce qu'on a accès à une espèce de buffet à volonté. On ne fait pas attention au stockage, puisque c'est gratuit", pointe Bela Loto, qui pointe l'impact des "dark datas" ou "données oubliées". "C'est comme si on avait un grand grenier illimité où l'on pouvait stocker tout ce dont on n'a plus besoin, où on laisse une grande partie de nos données par flemme, parce qu'on ne sait plus qu'elles sont là", souligne-t-elle, avant de rappeler que ces données stockées sans que l'on s'en rende compte demandent des équipements et de l'énergie pour les préserver.

Les dangers de la course à la technologie

Enfin, la volonté de poster la meilleure photo possible sur les réseaux sociaux et le stockage sans mesure des clichés et autres fichiers numériques recèle un dernier danger pour l'environnement : celui de la course à la technologie. Les fabricants sont ainsi tentés de proposer des équipements toujours plus performants, incitant les consommateurs à changer plus régulièrement d'appareil. Par ailleurs, les besoins pour le stockage des données poussent à développer toujours plus rapidement les nouvelles technologies comme la 5G, entraînant la construction de nouvelles infrastructures. Selon une étude du Haut Conseil pour le climat (HCC), publiée en 2020, le déploiement de la 5G pourrait ainsi entraîner une augmentation de 18 à 45% de l'empreinte carbone du secteur numérique en France d'ici à 2030.

Des dangers auxquels on pense peu au moment d'immortaliser en rafales les premiers pas du petit dernier, mais qui ont un réel impact environnemental, à l'heure où chaque geste compte pour préserver la planète, dans le contexte du changement climatique dû aux activités humaines et de l'effondrement de la biodiversité. Ainsi, pour votre prochain cliché, quelques bons réflexes pourraient permettre de réduire votre empreinte et garder des souvenirs plus éthiques : ne prendre que les photos indispensables, les stocker sur la mémoire de votre téléphone et non sur le cloud et limiter leur résolution pour éviter qu'elles ne soient trop lourdes en les partageant sur les réseaux sociaux et n'encombrent les flux de transports dans les data centers.