VIDÉO - Foires aux plantes : les stars du début du printemps

Et quand on parle du jardin, on parle aussi du potager. Marie Fazilleau, la gérante du "Potager d'Autrefois" à Saint-Mesmin (Vendée), collectionne et vend des plantes rares. Sur son étal, on trouve 80 variétés de tomates. Mais la star du moment est le cerisier nain à 18 euros. "On arrose bien l'été qui suit la plantation et après ça se débrouille tout seul", affirme la professionnelle. D'autres ont opté pour des mandariniers, de nouvelles plantes à bichonner, et la perspective d'une belle saison au jardin.