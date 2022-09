Fonds marins de Méditerranée : quel coup de chaud !

Plongeuse et biologiste, Solène Basthard-Bogain a donné l'alerte la semaine dernière. Avec son association de défense de l'environnement, elle organise des expéditions pour tenter de comprendre. À chaque plongée, les chercheurs réalisent des relevés de températures, prennent des photos et prélèvent des échantillons de coraux sains et nécrosés entre 20 et 40 mètres de profondeur. Souvent, un simple coup d'œil suffit pour distinguer les individus mal-en-point et ceux définitivement morts.