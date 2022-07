Forêt : comment éviter les mégafeux

La rapidité d’intervention est un des facteurs les plus importants dans un incendie. Une organisation de la forêt mise en place après le grand incendie de 1949. Il aura fallu attendre plus de 70 ans pour revoir un feu de cette ampleur. Malgré l’organisation des forêts, ces grands incendies pourraient être plus fréquents avec le réchauffement climatique.