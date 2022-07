Forêt des Landes : qui doit l’entretenir ?

Elle est la plus grande forêt de France, l'une des plus grandes d'Europe. Sur sept cent mille hectares de massifs, combien en restera-t-il après l'incendie ? Beaucoup ont déjà tout perdu. À qui appartient la forêt ? En très grande majorité, à des particuliers. Quatre-vingt-douze pour cent de la forêt landaise est privée. Ce qui lui donne des allures de puzzle géant. Elle est composée de plus de 40 000 parcelles et d’autant de propriétaires. Ils en ont la gestion. Ils doivent aussi la protéger.