Forêts du monde : des trésors à préserver

En 20 ans, au Brésil, 15% de l'Amazonie ont été détruites. Il y a encore cinq ans, ces champs de soja n'existaient pas. Autrefois forêt tropicale, la région du Mato Grosso est devenue le grenier du monde. Ces exploitations gagnent chaque année du terrain, et ce sont les villages et leurs habitants qui sont menacés. Voir disparaître leur patrimoine culturel ancestral serait pour eux inacceptable. Et leur combat nous concerne tous. L'Amazonie, aujourd'hui en grave danger, est une alliée essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique.