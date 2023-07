VIDÉO - Fortes chaleurs : dans ces villes, moins de bitume et plus d'arbres pour baisser la température

L’année dernière, la municipalité a fait le choix de supprimer un parking pour y mettre un espace vert. Les essences ont été sélectionnés pour les arbres poussent plus vite. "Vous pouvez voir qu’il y a des individus qui mesurent entre trois et quatre mètres. Au bout de trois ans, on peut imaginer que les individus feront entre cinq et six mètres", selon Sébastien Aubard.

Au total, quelque 600 arbustes ont été plantés pour un coût total de 1500 euros. "C’est difficile pour l’instant de quantifier par rapport à la taille du quartier. Mais ce qui est sûr, c’est qu'il y avait un parking et quelque chose de désert, et c’est au moins un espace qui irradie autour", juge le maire (RE) du Cannet-des-Maures, Jean-Luc Longour.