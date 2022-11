Fourmi électrique en France : les habitants du Var appelés à ouvrir l'œil

Très invasive, cette fourmi dont la piqure est douloureuse comme une ortieest dangereuse pour la biodiversité. Elle chasse d’abord les autres insectes, et leur départ appauvrit la flore. Les oiseaux et reptiles n’ont alors plus de nourriture et s’en vont. C’est pourquoi la préfecture du Var appelle les habitants à signaler les fourmis, afin d’estimer les zones envahies et les recenser.