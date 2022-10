Fourmi électrique en France : trois questions sur cette espèce invasive

Elles ont été filmées à Toulon par un jeune étudiant en biologie. Passionné, il les voit par hasard sur sa terrasse et s’interroge parce qu’il ne les reconnaît pas. "Le fait qu’elles soient aussi près d’habitations et donc assez petites, avec une forme caractéristique que je ne connaissais pas, je me suis dit ‘c’est quand même bizarre’ parce que les fourmis d’ici, j’arrive quand même à les reconnaître", explique le jeune étudiant, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Il cherche alors dans le livre Fourmis d’Europe occidentale, en vain. L’espèce n’avait encore jamais été vue en France. Théophile contacte des spécialistes qui identifient la Wasmannia auropunctata, dite fourmi électrique ou petite fourmi de feu en raison de sa piqûre douloureuse. Chez l'homme, outre des piqûres douloureuses, la fourmi électrique peut provoquer des chocs anaphylactiques parmi les personnes allergiques.

"Donc là, je commence à comprendre que ce n’est pas une fourmi française, je commence à comprendre que c’est une fourmi dangereuse et invasive", poursuit ce jeune passionné. La fourmi électrique serait arrivée en France par le biais d’un transport de plante.