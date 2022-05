VIDÉO - Fourmis envahisseuses : que sait-on des Tapinoma Magnum, qui colonisent de plus en plus de jardins ?

L'humidité de la vallée de la Loire a joué son rôle facilitateur pour l'espèce, et le réchauffement climatique peut avoir eu le sien. Mais une autre caractéristique de Tapinoma Magnum a aussi favorisé son implantation dans les jardins de Saumur : "Elle est omnivore, et s'adapte très bien aux milieux anthropisés, c'est-à-dire modifiés par l'homme, y compris en milieu urbain : chaleur, humidité, nourriture, tout ce qu'il lui faut pour se développer". Et comme ces milieux sont plus pauvres en biodiversité, elle souffre moins de ses prédateurs naturels, "et surtout subit moins la concurrence des autres espèces". "C'est en quelque sorte une niche écologique qui est libre pour elle", conclut le chercheur.