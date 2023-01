Les "Larmes de sirène", ces microbilles plastiques qui polluent les plages, pourraient avoir une origine commune

Elles sont surnommées les "larmes de sirène". Mais derrière ce surnom poétique, les micro-billes de plastique qui ont envahi les plages françaises sont un véritable fléau. Et auraient toutes la même origine. D'après des experts, les granulés industriels qui polluent les plages de la côte atlantique depuis fin novembre ont une composition et des caractéristiques similaires. De quoi laisser envisager une cause commune, comme le relève un rapport d'expertise finalisé ce mardi 24 janvier.