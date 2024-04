VIDÉO - Frelons asiatiques : la proposition de loi pour faire payer l'État adoptée à l'unanimité au Sénat

Pour la première fois, l'État va financer une partie de la destruction des nids de frelons asiatiques. Une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité ce jeudi au Sénat. L'idée : lutter plus efficacement contre cet insecte qui a colonisé notre pays.

Le frelon asiatique prolifère dans le pays et gagne du terrain chaque année. Et si tout le monde est d'accord pour combattre l'invasion, lorsqu'il s'agit de concrètement faire face à un nid, personne ne souhaite vraiment y mettre les moyens. Exemple à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le reportage du JT de TF1 visible en tête de cet article. "Ce nid est à plus de 15 mètres de haut. Le client qui m'a appelé habite en bordure de copropriété donc on ne sait pas qui va rémunérer la société. Le litige est là, et ça arrive souvent quand on laisse des nids dans la nature", explique Mathieu Latournerie, gérant de l'entreprise locale Exterminator Nuisible, qui facture 150 euros par prestation.

Pour les petites communes, comme à Auriol (Bouches-du-Rhône), ce budget n'est pas anecdotique. La mairie traite une dizaine de nids par an sur l'espace public, ce qui représente près de 1000 euros chaque année. "Non seulement c'est dangereux pour l'humain et la biodiversité, mais ça pèse de plus en plus lourd dans les finances de la commune", déplore Jean-Marc Viola, directeur adjoint des services techniques de la municipalité.

La prise en charge de ces prestations par l'État serait une bonne nouvelle pour les mairies, mais aussi pour les apiculteurs, comme Gérard Jourdan. Les frelons asiatiques, prédateurs des abeilles, font des ravages sur ses ruches. L'année dernière, il a perdu près de 80% de ses abeilles. "Les frelons repartent avec le thorax de l'abeille, après lui avoir coupé la tête. Et en quinze jours-trois semaines, comme ça, ils vous déciment une colonie entière, avant de passer à la deuxième, puis à la troisième… Donc la perte est énorme", témoigne-t-il. La loi, adoptée à l'unanimité au Sénat ce jeudi, prévoit justement la création d'un fonds d'indemnisation des apiculteurs victimes des frelons asiatiques, "responsable de 20% de la mortalité dans les ruchers". Le texte devrait être déposé prochainement sur le bureau de l’Assemblée nationale.