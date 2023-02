Fruits exotiques : le pari du made in France

La magie opère à moins de six kilomètres de là. Entre terre et mer, dans une cuvette à l'abri du vent, la serre de Dominque Bardin bénéficie d'un microclimat, 300 jours d'ensoleillement par an. Si elle s'est lancée, il y a maintenant treize ans dans la culture de ces arbres tropicaux, c'est pour s'adapter aux températures de plus en plus douces, même en hiver.