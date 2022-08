Gard : la sécheresse coûte cher

Cet éleveur n'a jamais connu ça. Depuis le mois de mai, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. "Il n'y a plus de nourriture au sol, c'est tout sec. Il n'y a plus de vitamines, ça n'a plus aucune valeur nutritive. Donc, on est obligé de complémenter pour maintenir les animaux en état et pour satisfaire leurs besoins journaliers", affirme Luc Hincelin, éleveur de bovins dans le Gard.