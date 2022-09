Gaspillage alimentaire : des astuces simples pour éviter de jeter

Les donateurs ne sont pas uniquement professionnels. Les particuliers, aussi, peuvent y participer. L'idée n'est pas seulement de donner, mais de gâcher le moins possible ... Comme le proposent Too Good To Go, Phenix ou encore Smartway. Avec cette dernière, quand un produit s'approche de la date de péremption, le système génère un nouveau prix plus attractif et les personnels le mettent à l'avant, dans un rayon anti-gaspi. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.