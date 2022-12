Cartons sur mesure, véhicules électriques… Comment réduire l’empreinte carbone des colis ?

Les géants du commerce en ligne ne sont pas les seuls à essayer de réduire leur empreinte carbone. Le centre de tri de la Poste, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a investi dans un bras roulant et formé ses salariés à charger les camions pour ne plus perdre de place. "On met tous les petits colis, le vrac, au fond. Ensuite, on fait des murs avec les gros colis tous les deux mètres et on remplit presque jusqu’en haut", explique Alexis Requier, agent de courrier.

À première vue, la technique paraît basique. Mais son résultat, lui, est impressionnant. "On passe d’un chargement de 1300 colis à un chargement d’environ 4000 colis, voire un peu plus, quand on pratique le vrac rangé", affirme Christine Arrieudebat, directrice d’établissement courrier colis, à Pau. Cette méthode de rangement permet de charger trois fois plus de colis dans les camions et donc de diviser par trois le nombre de transporteurs sur les routes : 250 au lieu de 750, soit 500 camions en moins par an, uniquement pour ce centre de tri.