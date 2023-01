Chasse aux pigeons : ces villes épinglées pour leurs méthodes jugées cruelles

Elle pourrait, à l'avenir, faire appel à un fauconnier pour les chasser. Un casse-tête pour Asnières, déjà épinglée en novembre 2020 pour une campagne de dépigeonnisation "barbare", selon les termes de l'association Bird Rescue. Une pétition avait alors recueilli 50.000 signatures pour mettre fin aux pratiques de la commune.

D'autant que d'autres méthodes existent pour mieux réguler les populations de ce volatile. Dans son enquête publiée en ce début d'année 2023, PAZ s'est intéressée à 141 mairies, et notamment aux 20 plus grandes villes de France, pour leurs méthodes de régulation de ces oiseaux. Si 52 ont refusé de transmettre les documents relatifs à leur politique, il en ressort que 40 ont recours à des méthodes non létales, quand 43 capturent puis gazent les pigeons et/ou ont recours à des campagnes de tir, six ont recours à la stérilisation chirurgicale et cinq pratiquent l'effarouchement.