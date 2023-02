VIDÉO - Gazage des pigeons : une méthode "douloureuse" de plus en plus critiquée

Dans cette ville, les pigeons prolifèrent. Au début de son activité, il y a quinze ans, Julien Bulteau effectuait deux dépigeonnages par an. Aujourd'hui, c'est tous les mois. Ce gérant de l'entreprise Nonuisible est encore venu il y a quelques semaines pour piéger une douzaine de volatiles dans un hangar. "On pose des cages avec des appâts directement dedans. On vient les relever plusieurs fois par semaine. On les gaze au CO2 puis ça part à l'équarrissage directement", explique-t-il en se défendant d'être cruel car "il n'y a aucune douleur".