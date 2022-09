Gironde : comment la forêt peut renaître de ses cendres

Actuellement, voici une partie des 4 000 hectares brûlés. Il est difficile d’imaginer qu’à l’époque, il ne restait plus rien. Une parcelle ne doit rien, au hasard. Comme beaucoup d’habitants, à l’époque, Didier Deyres et Jean-Luc Lesueur se sont mobilisés pour replanter. En suivant cet exemple, les habitants de Landiras et de la Teste-de-Buche devront patienter une trentaine d’années pour retrouver leur forêt, eux aussi.