Risques d'érosion : quelles sont les villes menacées par la montée des eaux en France ?

Dans trente ans, les maisons qui longent le littoral de Criel-sur-Mer en Seine-Maritime pourraient, elles aussi, avoir disparu. L'exemple d'une résidence secondaire devant être détruite d'ici au printemps 2023 après une expropriation en 2021 est là pour en témoigner. De fait, si cela fait plus de dix ans que certains accès sont restreints à cause du risque d'effondrement de falaise, l'érosion s'est accentuée au cours des deux dernières années à cause de la crise climatique. La dernière chute date de mi-novembre, mais l'effondrement le plus impressionnant remonté, lui, à l'hiver 2021, lorsque des morceaux de plus de cinquante mètres de long se sont détachés.

Plus à l'ouest, la pointe du Hoc subi, elle aussi, déjà les conséquences de la montée du niveau de la mer et de l'érosion des falaises.