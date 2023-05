Gironde : un maire lance une "météo des moustiques tigres" pour freiner leur prolifération

À l'origine de cette initiative ? La recrudescence des moustiques sur leur commune et notamment de l'espèce si redoutée pouvant transmettre à l'homme la dengue, le chikungunya ou le Zika. D'année en année, cet insecte à rayures noires et blanches n'a eu de cesse de grignoter du terrain avec désormais 85% du département concerné, contre 71% au niveau national. Pour éviter sa prolifération pendant l'été, il convient désormais d'intervenir avant le début de la période critique d’éclosion des œufs aux premières chaleurs en supprimant les lieux de ponte dans les propriétés privées. Et pour cause : contrairement aux autres familles de moustiques qui peuvent parcourir jusqu'à 20 kilomètres, le moustique tigre vit, pond, se nourrit et meurt dans un rayon de 150 mètres de là où il a éclos.

Or, ce jour, les particuliers ne font pas systématiquement en sorte d'éliminer les zones propices à la ponte des œufs, déplore le maire de la commune, Philippe Buisson. "Si vous souffrez des moustiques, c'est que vous ou votre voisin ne respectez pas les bons gestes", insiste l'édile auprès du Figaro Bordeaux.