VIDÉO - Gironde : qu'est-ce que le lignite, ce charbon qui n'en finit plus de brûler après les incendies de 2022 ?

"Ça s'atténue, on ne voit plus de fumée, puis un ou deux mois après ça redémarre", explique Jean-Louis Dartiailh qui pointe un autre problème : en brûlant, le lignite créé des galeries qui peuvent miner le sol. "Au fer et à mesure que ça brûle, la terre qui est au-dessus s'effondre, ce qui fait qu'on a des trous. C'est un piège parce que la terre peut se dérober sous vos pieds et vous pouvez tomber dans le foyer qui fait 600°C".

Pour les habitants d’Hostens, l’inquiétude pour cette nouvelle saison estivale est bien réelle. Pour tenter de stopper ce charbon qui n'en fini plus de brûler, le maire demande au département de pomper l’eau du lac pour inonder le lignite restant, seul espoir pour envisager sereinement la saison touristique. Les autorités, elles, ont annoncé un renforcement des moyens de lutte contre les incendies, pour protéger notamment le massif des Landes de Gascogne.