VIDÉO - Grâce à son vieux moulin à eau, cet habitant de Charente-Maritime produit toute son électricité

Avec l'augmentation du prix de l'électricité, de nombreux propriétaires de vieux moulins sont aujourd'hui tentés de faire comme lui. Mais pour cela, il faut une autorisation et elle est difficile à obtenir. Ces installations perturberaient la migration de certains poissons. "Ce ne sont pas des nouveaux moulins, ce sont des moulins qui ont existé depuis des siècles. Et ça fonctionnait, évidemment, avec les poissons, les sédiments... Tout ça, c'est possible. Ça pourrait être intéressant d'aider des initiatives de ce type", estime Alain Eyquem, président de la Fédération des Moulins de France (FDMF).