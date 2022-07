Guêpes et frelons : pourquoi sont-ils si nombreux cet été ?

Il faut respecter quelques consignes avant l'arrivée des professionnels, en commençant par fermer les fenêtres. Il faut aussi éviter de se promener près du nid parce que les guêpes et les frelons peuvent être très agressifs pour protéger leur territoire. Et la chose à ne pas surtout faire est de boucher la sortie du nid sans traitement. Cela pourrait empirer la situation car ils vont chercher d'autres issus et donc d'entrer directement dans votre intérieur.