VIDÉO - "D'habitude, il y en a cinq fois plus" : l'emblématique violette menacée par le changement climatique

En France, les violettes n'ont pas apprécié les températures anormalement douces des mois de septembre et octobre. Une véritable épreuve pour les producteurs, qui tentent d'optimiser leurs espaces et d'exploiter différemment cette fleur de plus en plus menacée par le changement climatique.

"En temps normal, à la même période, il y en a cinq fois plus !" Le constat de Michel Romic, producteur de violettes, est sans appel. Cette année, la fleur se fait bien trop rare pour son exploitation. Car pour se développer, cette gracieuse petite plante du nom de sa couleur a besoin de cinq degrés la nuit, et entre dix et quinze degrés maximum en journée. Mais avec les températures exceptionnellement élevées des derniers mois, les violettes sont restées minuscules et inexploitables.

"Cette année, vous voyez qu'elles sont clairsemées... C'est à cause de la chaleur en septembre-octobre, et je pense que ça va continuer, voire s'empirer", déplore le producteur de violettes, déambulant entre les rangées de fleurs anormalement absentes.

À près de deux euros le bouquet de vingt-cinq fleurs, il est difficile pour les producteurs de s'en sortir avec deux mois de récoltes perdues. Ces professionnels, qui commencent habituellement à cueillir les violettes en octobre, ont cette fois dû attendre début décembre. "Je paie mes charges, mes produits, mes engrais... Je suis obligé de continuer à nourrir mes fleurs, et elles ne me rapportent rien. Donc évidemment, il y a un moment où ça va coincer", alerte Michel Romic.

Des cultures verticales pour davantage de fleurs dans une même serre

Pour optimiser son espace et sa production, Jérôme Coche, qui tient l'exploitation voisine, cultive ses violettes sur des tubes suspendus. "Comme on est sur une culture en vertical, donc presque en 3D, cela nous permet de multiplier les surfaces par quatre dans une même serre", détaille le producteur interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Il dédie par ailleurs plus de 90% de ses récoltes à la confiserie, sa spécialité étant la violette cristallisée. Le produit fini se vend autour de cinquante euros le kilo. "La confiserie nous a permis d'avoir une meilleure valeur ajoutée par rapport à la fleur, et d'avoir un avenir un peu plus serein pour la production de violettes", confie Jérôme Coche.

Des friandises qui, contrairement aux fleurs fraîches, peuvent se conserver et se vendre toute l'année. Pour les bouquets, les pics de vente ont lieu à Noël et à la Saint-Valentin, deux rendez-vous cruciaux, mais plus que jamais menacés par le changement climatique dû aux activités humaines.