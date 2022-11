VIDÉO - Sécheresse : un village englouti de Haute-Loire refait surface

Le site alimente en eau potable plus de 400.000 habitants et il n'est plus qu'à un tiers de sa capacité. "Inquiétude pour le village de Lapte mais aussi pour la ville Saint-Étienne qui dépend du barrage de Lavalette (Aude) pour son approvisionnement en eau", souligne la maire (SE) Huguette Liogier. Inutile de dire qu'ici on scrute le ciel, on attend la pluie. Les quelques précipitations annoncées pour cette semaine ne suffiront pas à rassurer.