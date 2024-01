VIDÉO - Hautes-Pyrénées : 12 hectares brûlés... près des pistes d'une station de ski

Un incendie complètement inhabituel pour la saison s'est déclaré lundi. Il s'est déclaré près d'une station de ski dans les Hautes-Pyrénées.

Depuis la route, un automobiliste filme un épais manteau de fumée qui recouvre la montagne. Lundi, 12 hectares ont été réduits en cendres, après un écobuage (un débroussaillement des végétaux par le feu) non déclaré et mal maîtrisé. Plusieurs camions de pompiers et un hélicoptère ont été dépêchés sur place. Les flammes ont progressé jusqu'à quelques centaines de kilomètres seulement de la station de ski de Barèges-Tournaboup.

Cet incendie en plein hiver a surpris les touristes de passage. "Moi, ça m'a choqué. Ça fait bizarre de voir la montagne en feu", lance une passante à notre micro. Ce mardi matin, les pompiers sont encore sur place pour surveiller l'apparition d'un nouveau départ de feu. C'est un phénomène impressionnant qui se produit de plus en plus tôt.

Avec un hiver très doux et pas de pluie depuis plusieurs semaines, la végétation en montagne est particulièrement sèche en ce moment. "Ce qu'on peut observer, c'est la fréquence des hivers plutôt doux. Effectivement, on est dans une période qui arrive un peu tôt dans la saison hivernale, par rapport aux autres années", reconnaît Sébastien Guillaumot, commandant des sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées. Après les dernières vérifications, l'incendie est désormais considéré comme éteint.