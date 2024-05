VIDÉO - Hautes-Pyrénées : un promeneur filme sa rencontre nez à nez avec une ourse

Lors d'une promenade en montagne, un homme est tombé nez à nez avec une ourse. Ce dernier a filmé toute la scène, donnant à voir d'impressionnantes images. L'animal, craintif, a fui au son de la voix du randonneur.

Une promenade qu'il n'oubliera pas de sitôt. Lors de sa marche matinale dans la vallée d'Ossau (Hautes-Pyrénées), il y a quelques jours, un homme distingue au loin une imposante masse brune s'avancer vers lui. Rapidement, il se rend compte qu'il s'agit d'un animal et plus précisément... d'un ours ! Ou plutôt, une ourse, en l'occurrence, puisque ce spécimen n'est nul autre que Sorita, qui avait été lâchée dans la région en octobre 2018. Le témoin de la scène, Hervé, a pu filmer des images impressionnantes, depuis publiées sur les réseaux sociaux.

Un animal craintif

Sorita, qui a donné naissance à plusieurs oursons depuis qu'elle évolue dans les forêts pyrénéennes, est suivie grâce à de nombreuses caméras installées par des associations dans le massif. L'une d'entre elles, "Pays de l'Ours", documente son évolution sur son site web. Cette nouvelle vidéo lui a permis de mettre en avant les bons gestes à adopter en cas de rencontre avec un tel animal. En effet, Hervé, qui venait justement relever des caméras automatiques, a agi comme il le fallait pour ne pas prendre de risque face à Sorita.

"Après avoir aperçu l’ourse, Hervé s’est assuré qu’aucun mâle ne la suivait, explique l'association sur sa plateforme en ligne. Étant en hauteur, il a continué de l’observer. Comme elle s’approchait dans sa direction, il a simplement parlé de sa voix d’homme. Au premier son, Sorita a tout de suite pris la fuite." Ce collectif, fondé par des amoureux de l'animal, voit dans ces récentes images une manière d'éduquer le public à rester calme en cas de tête-à-tête imprévu avec le carnivore. Autres règles : ne pas s'approcher d'un ours et le prévenir de sa présence grâce à sa voix.

Un programme est enclenché dans les Pyrénées depuis 1996 pour garantir la survie de l'espèce sur ce territoire. En 2023, 83 ours ont ainsi été recensés, soit sept de plus que l'année précédente.