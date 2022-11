VIDÉO - Hawaï : les images de l'éruption du plus grand volcan actif du monde

C'est une éruption spectaculaire, mais prévisible, comme l'explique Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue à l'université Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette (Essonne). "Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, même plusieurs années, le Mauna Loa montrait une activité sismique anormale, des déformations. On savait qu'elle allait arriver tôt ou tard. Mais bien sûr, on est surpris quand ça arrive, parce que ça se fait très vite", a-t-il expliqué.