Hérault : des tonnes de bois échouées sur les plages

À Valras-Plage, l'heure n'est pas encore au nettoyage. Pourtant aujourd'hui, ils étaient des dizaines à fouiller, découper et ramasser le bois. "Je ramasse du bois flotté pour construire une tonnelle au bord de la piscine. Je suis venu hier. Aujourd'hui, j'ai fait cinq ou six aller-retour en pick-up. Ça me permet d'avoir du bois flotté qui ne s'achète pas forcément", confie un jeune homme. Résultat, 2 000 euros d'économie.