Herbicide : faut-il interdire le S-métolachlore ?

Pour que ses petits pois germent, Louis Thomassin utilise l'herbicide S-métolachlore. Cet agriculteur explique ne pas avoir d'autres solutions économiquement viables pour que ses légumes et ses maïs ne soient pas dévorés par les mauvaises herbes. "Si on ne mettait pas ce produit, d'autres plantes auraient poussé avec mes petits pois et seraient rentrées en concurrence avec. Elles auraient soit bloqué la croissance, soit freiné le rendement", précise le cultivateur à TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Mais les scientifiques ont découvert qu'une fois dans le sol, ce pesticide, classé cancérigène suspecté, se décompose puis s'infiltre dans les eaux souterraines. Des résidus se retrouvent donc progressivement dans l'eau du robinet.