VIDÉO - Forêt des Vosges : voyage perché parmi les cimes et les nuages

Le chemin des Cimes est un parcours d'environ un kilomètre qui offre une vue magnifique sur les forêts du nord de l’Alsace. Une bouffée d'air frais bienvenue en ce début d'année.

Dans la forêt de Drachenbronn (Bas-Rhin), le chemin des Cimes offre des points de vue inhabituels sur une Alsace moins courue et plus sauvage. Il déroule son tapis de bois et de métal parfaitement intégré à la forêt, puisqu’il est monté sur des pilotis géants. Après 600 mètres de progression, on parvient à une surprenante construction, à la fois colimaçon et gastéropode géant. Une architecture à donner le tournis, mais accessible à tous.

Presque sans s’en rendre compte, on monte à 30 mètres au-dessus du sol. Ce belvédère, c’est récompense. Pour la descente, on a le choix de redescendre à pied comme à l’allée, soit par un toboggan. Il aura fallu dix minutes pour monter, et dix secondes pour rejoindre le plancher des vaches. Le concept du chemin des Cîmes est allemand et existe depuis 20 ans. Il sème dans d’autres forêts européennes. Emprunter ce chemin vous coûtera une quinzaine d’euros. Le prix du dépaysement et d’un voyage qui vous permettra de tutoyer à la fois les nuages et la cime des arbres.