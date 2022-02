VIDÉO - Un drôle de phénomène : il a "plu" des poissons sur une maison du Morbihan

Si vous cherchez des poissons sur le sol devant chez lui, ils n’y sont plus. Guy a passé le balai et les mouettes et les chats sont passés par là. Mais dans les rues de Plœmeur, le phénomène météorologique continue d'amuser. "C’est drôle ! La prochaine fois, j’irai directement là-bas avec un panier pour faire mon marché", sourit Odile. Roger, lui, aurait bien aimé que ce soit ses poissons préférés qui tombent devant sa porte. "De la lotte ou de l’aiglefin, un poisson noble quoi. Parce que je pense que sur le poisson qui est tombé, il n’y avait pas beaucoup de matière à consommer", ironise-t-il.