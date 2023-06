VIDÉO - Les tortues de la Rochelle regagnent l'océan, sous bonne escorte et après avoir été bichonnées

Souvent blessées ou en hypothermie, l'objectif en les soignant est de tout faire pour préparer les tortues à leur retour en mer. Soins et séances UV sont au proragmme, et même le menu est adapté. Les plus curieux pourront continuer de suivre les animaux grâce à des GPS installés sur six d'entre eux. Leur parcours sera indiqué sur le site de l'aquarium, pendant au moins six mois.