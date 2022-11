Impact CO2, nouvel outil pour calculer son empreinte carbone numérique

Ce simulateur, nommé Impact CO2, permet de visualiser combien rejettent d’émissions de CO2 la production et l’usage de nos objets chaque jour, de l’eau que nous buvons aux moyens de transport que nous prenons, jusqu'aux outils numériques que nous affectionnons. Justement, l’empreinte carbone du numérique est sujette à de nombreux débats et approximations. Cet outil permet de transposer la pollution générée par les outils numériques à d’autres types de pollution, comme la consommation de viande de bœuf ou un trajet en voiture.

Par exemple, envoyer environ 100 emails par semaine sur son smartphone, consommer 7h de streaming sur son ordinateur et participer à 10h de visioconférence sur son ordinateur équivaut à 0,4 kg équivalent CO2 (CO2eq). Soit 22 kg CO2eq par an, ce qui représente autant d’émissions que pour parcourir 99 km en voiture, produire 3,5 t-shirts et 3,3 repas avec du bœuf. Dans le détail, l’envoi de 3172 emails émet "seulement" 0,4 kg CO2eq sur une année, la participation à 728 heures de visioconférence émet 6 kg CO2eq et le visionnage de 520 heures en streaming, 15 kg CO2eq.