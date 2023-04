VIDÉO - "Je ne suis pas tranquille" : à Cerbère, les habitants surpris par la rapidité de l'incendie

Perdus, les résidents tentent de comprendre ce qu'il se passe, tandis que dans un autre quartier, une maison commence déjà à brûler. "C'est une maison qui contient beaucoup de bois, donc le feu ne fait que repartir sans cesse", explique une pompière à l'œuvre devant la façade calcinée. Rapidement, les autorités ont donné l'ordre aux habitants proches de la gare de la commune de quitter leur domicile. "Ordre d'évacuation, direction le port", annonce au mégaphone un gendarme en arpentant les rues à bord de son véhicule, avant de déclencher la sirène.

À la hâte, une mère de famille installe sa fille en bas âge dans la voiture, et emporte quelques affaires en urgence. "J'ai quelques jouets, à manger, un goûter... On essaie de penser à tout mais avec le stress, c'est un peu compliqué", glisse-t-elle. Les évacués ont été redirigés dans un gymnase, où ils affrontent des heures d'attente et de doute. "Je suis un peu angoissée pour mon appartement, je ne sais pas s'il est touché ou non", lance l'une d'entre eux. "Le courant a été coupé vers une heure, et ensuite, il y a eu beaucoup de fumées, les terrasses étaient toutes noires", rembobine une autre.