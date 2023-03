VIDÉO - Sud-Est : les vents violents entraînent des dizaines de départs de feu

En plein hiver, la scène est hors du commun. Des rafales de vent ont attisé des dizaines de départs de feu dans le Sud-Est ce samedi. Depuis cet après-midi, quatre incendies ravagent les collines au nord de Grasse (Alpes-Maritimes). Au total, 120 pompiers sont mobilisés. Les feux ne menacent pas d'habitations mais poussés par le vent, le plus important d'entre eux a déjà brûlé 50 hectares.

"Le vent vient de tomber et c'est une très bonne chose mais on a eu des rafales de vent à plus de 130km/h tout le week-end donc c'est pas étonnant", rapporte à TF1 le commandant Jean-Christophe Demarte, de la compagnie des sapeurs-pompiers SDIS06 à Grasse. L'un des incendies continue de progresser, mais lentement, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. Les trois autres sont maîtrisés. Un avion dash et deux canadairs sont venus en renfort.