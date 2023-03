VIDÉO - Espagne : le premier feu de forêt de l'année ravivé, quelque 4300 hectares ravagés

"Notre principal ennemi était la météo". La crainte des autorités s'est confirmé ce lundi 27 mars lorsque, dans la soirée, les conditions météorologiques sont venues compliquer le travail des pompiers qui tentent de venir à bout du premier feu de forêt majeur de l'année en Espagne. Les températures, inhabituelle pour la saison avec près de 30°C enregistrés vendredi, sont redescendues lundi à 19°C, mais un vent atteignant jusqu'à 70 km/h a ravivé les flammes, ont-elles indiqué.

L'incendie, qui s'est déclaré près du village de Villanueva de Viver (province de Castellon, dans l'est), a ravagé quelque 4300 hectares depuis jeudi, essentiellement de la forêt, et forcé 1800 personnes à fuir leurs foyers. Trois villages, Higueras, Pavias et Torralba del Pinar, comptant au total quelque 80 habitants, sont les derniers à avoir été évacués lundi, selon les services de secours.