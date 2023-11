VIDÉO - Incendie en Gironde : 16 mois après, des fumerolles s'échappent toujours du sol

En Gironde, un an et demi après les incendies qui ont ravagé près de 70.000 hectares de forêt, le feu couve toujours. Même à l'approche de l'hiver et avec la pluie, des fumerolles s'échappent encore du sol.

Difficile à croire, pourtant, le feu est toujours là. Équipé d'une caméra thermique et d'un drone, Franck Uteau, ingénieur, chargé de mission environnement dans le département de la Gironde, surveille une vingtaine de foyers, situés autour du lac d'Hostens. Et partout, le constat est le même, les pluies record tombées les dernières semaines sur le Sud-Ouest n'ont pas permis d'éteindre les feux.

Ce qui brûle, c'est du lignite, un charbon naturel, qui y était exploité jusque dans les années 60, situé entre 1 et 5 mètres sous la surface du sol. Sa lente combustion, dont on aperçoit les fumerolles, représente un réel danger. Lors de l'incendie de Landiras en août 2022, les habitants n'imaginaient pas que le feu serait encore là sous leurs pieds, un an et demi plus tard.

Inonder la zone est inutile pour les spécialistes. "On fera des carottages, on va creuser, et ça nous permettra de faire des coupures dans les lignes de lignites qui n'auraient pas brûlé", lance Pascale Got, vice-présidente (PS), en charge de la protection de l'environnement et de la gestion des risques. Ces analyses seront lancées début 2024 pour permettre de percer les secrets du lignite et trouver un moyen efficace de mettre fin définitivement à l'incendie.