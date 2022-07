Gironde : une "voiture électrique" n'est pas en cause à La Teste-de-Buch, comme l'a dit Élisabeth Borne

Interrogée dès mercredi 13 juillet, la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, a donné des premiers éléments sur les causes du sinistre : "Il y en a un (La Teste-de-Buch NDR) où l'on est très clair, cela se confirmera. Mais on le sait, c'est un accident ou une panne d'un camion qui a ensuite pris feu et qui a provoqué l'incendie dans cette forêt qui est particulière, avec un relief très accidenté". Et auprès de France 3 Nouvelle Aquitaine, le maire de Teste-de-Buche a ensuite confirmé que cette camionnette était à l’origine de l’incendie, qui a déjà ravagé plus de 3000 hectares.