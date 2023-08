VIDÉO - Incendie à la frontière entre la France et l'Espagne : déjà 200 hectares brûlés, un village confiné

Les pompiers espagnols ont expliqué que "les opérations aériennes étaient compliquées" par un vent de tramontane, avec des rafales de plus de 50 km/h, selon l'agence météorologique espagnole Aemet. Dix camions de pompiers français et des véhicules légers, venus du département français des Pyrénées-Orientales, frontalier de la zone de l'incendie, participent aux opérations. En tout, 230 pompiers - espagnols et français - luttent contre le feu, a indiqué le gouvernement catalan.